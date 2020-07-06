Başkan Ekicioğlu deneyimlerini paylaştı Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Burdur'da düzenlenen ve CHP'li belediye başkanlarının katıldığı toplantıda tecrübelerini paylaştı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Burdur'da düzenlenen ve CHP'li belediye başkanlarının katıldığı toplantıda tecrübelerini paylaştı.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ekicioğlu, Burdur'da düzenlenen "Cumhuriyet Halk Partisi İl Belediye Başkanları" toplantısına katıldı.

Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir, Sinop ve Yalova belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, illerde hayata geçirilen projeler ve yatırımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"CHP'li İl Belediye Başkanları olarak Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz'in ev sahipliğinde bir araya gelerek gayet verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Belediyelerimizin başta pandemi süreci içerisinde yapmış olduğu çalışmalar olmak üzere hem yerel yönetim deneyimleri hem de gelecek dönem yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İnsan odaklı, yaşanabilir, çağdaş kentler yaratmayı hedef alan yerel yönetim anlayışımız doğrultusunda, yerel yönetim deneyimlerimizi paylaştığımız toplantımızda Kırşehir'de yapmış olduğumuz çalışmalar ve projelerimiz hakkında belediye başkanlarımıza bilgi verdik."

Kaynak: AA