Başkan Ekicioğlu, belediye kurslarına katılan öğrencilerle buluştu

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentteki öğrencilerin daha başarılı olması ve kendilerini geliştirmeleri için kurslara devam edeceklerini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentteki öğrencilerin daha başarılı olması ve kendilerini geliştirmeleri için kurslara devam edeceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde devam eden kursları ziyaret etti.

Kurslara katılan öğrencilerin eğitimleri, çalışmaları hakkında bilgi alan Ekicioğlu, kişisel gelişim ve beceri kurslarına katılan gençlerin de taleplerini aldı.

Belediyenin düzenlediği ücretsiz üniversite hazırlık kursuna devam eden öğrencilerin ailelerine yönelik düzenlenen veli toplantısına katılan Ekicioğlu, yeni alanlarda kurslar açacaklarını ifade etti.

Neşet Ertaş Kültür Sanat ile Aile Yaşam Merkezi'nde kış dönemi kurs kayıtlarının başladığını da anımsatan Ekicioğlu, "Bu kurslarda kişisel gelişim, resim, müzik, gösteri sanatı, el sanatları alanlarında kurslarımızı açtık. Pandemi kurullarını gözeterek hazırladığımız kurslarımıza katılanlar, yeni beceri ve yetenekler elde edeceklerdir. Bizler eğitimde marka kent olan Kırşehir'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni kurslar ve eğitimler vermeye, kentteki öğrencilerin daha başarılı olması ve kendilerini geliştirmeleri için kurslara devam edeceğiz. Öğrencilerimizin başarısı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner