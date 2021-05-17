Başkan Eken; "Esnafın dayanacak gücü kalmadı"
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Başkan Eken; "Esnafın dayanacak gücü kalmadı"

Başkan Eken; 'Esnafın dayanacak gücü kalmadı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

STSO Başkanı Mustafa Eken, 17 günlük tam kapanmanın ardından esnafların dayanacak gücünün kalmadığını belirterek, kredi taksitlerinin ötelenmesini talep ettiklerini söyledi.

STSO Başkanı Mustafa Eken, 17 günlük tam kapanmanın ardından esnafların dayanacak gücünün kalmadığını belirterek, kredi taksitlerinin ötelenmesini talep ettiklerini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecini değerlendirdi. Başkan Eken, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından üyelerin ve esnafların dayanacak gücü kalmadığını belirterek, "14 aydır sabreden üyelerimizin artık dayanacak gücü kalmamıştır. Bu süreçte devletimiz elinden geleni yapmıştır, fakat üyelerimiz bu 17 günlük kapamanın ardından kredi ödemelerini dahi yapamayacaktır. 17 gün kapanan işyerleri ayakta kalmakta zorlanacak" dedi.

"Kredi taksitlerinin ötelenmesini talep ediyoruz"

Başkan Mustafa Eken, kredi taksitlerinin ötelenmesini istediklerini söyleyerek, "Devletimizden tüm kredi borçlarının faizsiz 6 ay ertelenmesi talep ediyoruz. Üyelerimizin ticari hayatlarına sağlıklı devam edebilmeleri için düşük faizli kredi verilmesi, SSK ve vergi prim borçlarının silinmesi, nakdi destek sağlanması, devlet alacaklarının ertelenmesi ve kredi taksitlerinin ötelenmesini talep ediyoruz. Devletimize inancımız ve güvenimiz tamdır. Konuyu TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Umuyoruz taleplerimize olumlu dönüş sağlanır ve üyelerimiz rahat bir nefes alır" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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