Başkan Eken'den destek paketi açıklamasına teşekkür

STSO Başkanı Mustafa Eken, esnafa yönelik yeni destek paketinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı ve TOBB Başkanına teşekkür etti.

STSO Başkanı Mustafa Eken, esnafa yönelik yeni destek paketinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı ve TOBB Başkanına teşekkür etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni destek paketinin açıklanmasının ardından teşekkür etti. Oda üyelerinin ve esnafların yaşanan tam kapanma sürecinde yaşadığı sıkıntıları ve talepleri gündeme getiren Sivas TSO Başkanı Eken konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni destekler 14 aydır sıkıntı içerisinde olan üyelerimize az da olsa can suyu olacaktır. KOBİ ve girişimcilerimize destek için hibe, Nefes Kredisi taleplerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ileten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak tüm kaynaklarımızı Nefes Kredisiyle üyelerimize aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeme-içme yerleriyle ilgili girişimler devam ediyor

Başkan Eken, kapalı olan yeme-içme yerlerinin açık havada hizmet verme imkanı sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, ""Devletimizden tüm kredi borçlarının faizsiz 6 ay ertelenmesi talep ediyoruz. Üyelerimizin ticari hayatlarına sağlıklı devam edebilmeleri için SSK ve vergi prim borçlarının silinmesi, devlet alacaklarının ertelenmesi ve kredi taksitlerinin ötelenmesi talep ediyoruz. Kapalı olan yeme-içme sektöründeki işletmelerimiz çok sıkıntıda. Acilen bu işletmelerimiz için 1 Hazirana kadar açık havada müşteriye servis imkanı sağlanması ve sonrasında tamamen açılması konusunda da gerekli çalışmaların yapılması konusunda girişimlerimiz devam ediyor. Umuyoruz bu beklentiler konusunda olumlu adımlar atılacaktır" şeklinde konuştu.

"Sicil affı getirilmeli"

Başkan Mustafa Eken, sicil affının getirilmesi gerektiğini söyleyerek," Nefes Kredisi veya düşük faizli kredide sicil şartı aranmaması gerekiyor. 14 aydır zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan işletmelerimizin SSK borcu da var, prim borcu da vergi borcu var. Çünkü aylardır ya işyerleri kapalı, ya da tam anlamıyla açık kalamıyor. Bu nedenle bu krediden ihtiyaç sahibi firmalarımızın yararlanabilmesi için sicil affının getirilmesi gerekmektedir. Bu kredilere müracaat edecek işletmelerimize sicil sorgulaması yapılmaması gerekiyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı