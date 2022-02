Başkan Eken; "Cazibe Merkezi olduk, fabrikalarımız çoğalacak"

STSO Başkanı Mustafa Eken Chicago TOBB Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısında yaptığı açıklamada "Cazibe Merkezi olduk, fabrikalarımız çoğalacak, bu ürünü ihraç edeceğiz" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) 'Chicago TOBB Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. STSO Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan V. Turan Topgül, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu, kurum müdürleri, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle ihracat yapan firmalar katıldı.

"2022 Sivas için istihdam, yatırım ve ihracat yılı olacaktır"

Başkan Mustafa Eken, burada yaptığı açıklamada, "Üyelerimizi her konuda bilgilendirmek için çalışıyoruz. TOBB'un Chicago Ticaret Merkezi üyelerimize yeni ihracat kapıları açacaktır. 2022 Sivas için istihdam, yatırım ve ihracat yılı olacaktır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin Ticaret Merkezi Genel Müdürümüz bir sunum gerçekleştirecek. Buradan Amerika'ya üreticilerimiz, sanayicilerimizin ürettiği ürünleri göndermek için nasıl bir yol izleyeceğiz, Ticaret Merkezimiz ne zaman kuruldu, ne için kuruldu ve amaç nedir gibi sorulara Genel Müdürümüz cevap verecek. Bu programların 17'ncisi Sivas'ta gerçekleştiriliyor. Biz, her zaman olduğu gibi üyelerimizin her şeyden ilk önce haberdar olmaları için çalışıyoruz" dedi.

"2022 Sivas için tarihi bir yıl olacak"

Başkan Eken, " Biz 1'nci OSB'miz olarak Valiliğimiz, Belediyemiz ve Ticaret ve Sanayi Odamız olarak bir şirket kurarak Kazakistan'a güzel bir dış ticaret ofisi açtık. Orada şirket kurduk buradaki şirketimizle de 7-8 aylık süre içerisinde de ciddi anlamda bağlantılar yaptık. ve TIR'larla sevkiyatlar yapılmaya başlandı. Kazakistan'a buradan 1 liralık ürün gitmezken açılınca buradan ürünler gitmeye başladı. 2022 Sivas için tarihi bir yıl olacak. Sivas Demirağ OSB, Cazibe Merkezi kapsamına alındı. Her gün Türkiye'nin dört bir tarafından Demirağ OSB için yer tahsisi konusunda talepler geliyor. Cazibe Merkezi olduk, fabrikalarımız çoğalacak, bu ürünü ihraç edeceğiz ama nereye edeceğiz. İşte burada Kazakistan'da ki ofisimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin bu uygulaması bütün üreticilerimiz ve buraya yeni yatırım yapacak üreticilerimizi daha heyecanlandıracak. Sivas'ı inşallah 5 yıl içerisinde hak ettiği yere getireceğiz. Ben katılımından dolayı genel müdürümüze çok teşekkür ediyorum. İnşallah verimli bir toplantı olacak" şeklinde konuştu.

"ABD Chicago'da bir eviniz var"

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu ise "Odalar ve Borsalar Birliğimizin bu projesine ilginiz bizi çok mutlu ediyor. ABD Chicago'da bir eviniz var. Ben, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kurmuş olduğu iştiraki olan TOBB Ticaret Merkezleri AŞ'nin Genel Müdürüyüm. Biz koordinatör firmayız. Yani hedefimiz hedef ülkelerde Türk firmalarını pazara sokacak nitelikte ticaret merkezleri kurmak. İlkini yaptık. Ofis, depo, Showroom hizmetlerini veriyoruz. Ama asıl iş bu değil. Sizin hiç bilmediğiniz, vakıf olmadığınız bir pazarda danışmanlık ve iş geliştirme hizmetleri ile pazarda hızlı bir şekilde ürünlerinizi satabilecek nitelikte bir hizmet veriyoruz" dedi. - SİVAS