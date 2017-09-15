Başkan Duymuş, Yangın Bölgesini İnceledi

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Kütahya'dan başlayıp, Bozüyük'e devam eden yangın çalışmalarını yerinde inceledi.



Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Ciğerlerimiz yanıyor. Domaniç'te başlayan ve ilimiz Dodurga beldesine dayanan orman yangını yüzlerce hektar ormanımızı yok etti. İlimiz ve çevre illerimizin araç, teçhizat ve personellerinin katılımıyla orman yangını ile mücadele bölgede sürüyor. Jandarma ve bölgede faaliyet gösteren İtfaiye ekiplerinden yangın hakkında bilgiler aldım. Ben bu anlamda Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ve Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgede yoğun çaba gösteren, jandarma ekiplerimize, AFAD ve Orman İşletme personeline, itfaiye personeline ve gönüllü tüm vatandaşlarımıza Allah kolaylıklar versin diyorum" dedi. - BİLECİK