Başkan Dutlulu ve ekibi hafta sonu halkın yanında oldu
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İçişleri Bakanlığı, Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel

Başkan Dutlulu ve ekibi hafta sonu halkın yanında oldu

Korona virüs salgını sebebiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince görev başında olan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibi halkın ihtiyaçlarını gidermek için yoğun mesai yaptı.

20.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:34
Başkan Dutlulu ve ekibi hafta sonu halkın yanında oldu

Korona virüs salgını sebebiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince görev başında olan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibi halkın ihtiyaçlarını gidermek için yoğun mesai yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgın hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında bu hafta sonu için de iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından Akhisar Belediyesi acil durumlar için bir kriz masası oluşturdu. Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gelen her talebe cevap veren ekipler, 2 günlük süreçte sokak ve caddeler üzerinde dezenfekte işlemlerini sürdürürken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapıp, binlerce maske ve dezenfekte ürününü vatandaşların kapısına kadar götürdü.

Ayrıca yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Türk Bayrağı ve balon dağıtan ekipler, evine ekmek ulaşmayan, tüpü biten, suyu kesilen vatandaşların imdadına yetişerek ihtiyaçlarını karşıladı ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçti.

Ekipler ile birlikte bizzat dağıtıma çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince hizmetlerine aralıksız devam ettiklerini belirtti. Kent genelinde her talebe geri dönüş yapmak için seferberlik ilan ettiklerini belirten Başkan Dutlulu, makam araçları da dahil olmak üzere Akhisar halkının ihtiyaçlarını karşılamak için 48 saat boyunca mesai yaptıklarını belirtti.

"Canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

Bu zor günlerin geride kalacağına değinen Başkan Besim Dutlulu, "Sokağa çıkma yasağının ilk gününde ekip arkadaşlarımızla birlikte Akhisarlıların ihtiyaçlarını giderdik; maske taleplerine yetişmeye çalıştık. Bu zor günler elbet geçecek ve geriye Akhisar Dayanışması'nın güzel hatıraları kalacak. Dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima halkımızın yanındayız. Akhisar Belediye Başkanı olduğum zaman bu şehre hizmet sözü vermiştim. O gün bu gündür bu sözümü yerine getirmek için çalışıyorum. Bu onurlu görevi Akhisar halkı adına yürüttüğümü hiç unutmayacağım ve sizler için canla başla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Sokak hayvanları unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince Akhisarlı hayvanseverlerin ilgisinden mahrum kalacak sokak hayvanları için mama desteğini 4 katına çıkaran Akhisar Belediyesi 91 beslenme noktasında çalışma yaptı. Belediye hizmetlerinin de sokağa çıkma yasağında devam ettiğini belirten Başkan Dutlulu, Akhisar'da kriz yönetiminin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Sağlık çalışanlarına çorba ikram edildi

Akhisar Belediyesi, halk sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını da unutmadı. Şehir merkezindeki hastanelerde sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulunarak bir nebze de olsa destek olmak istediklerini belirten Başkan Dutlulu, "Sokağa çıkma yasağı ilan edildi ama onlar da bizim gibi görevlerinin başında. Korona virüs ile mücadele sürecinin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza sıcak çorba ikramında bulunduk ve şartlar ne olursa olsun her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlattık. Onları önemsiyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Bir nebze de olsa onlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.

Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı Akhisar Belediyesi'ne teşekkür ederek başarılı çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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