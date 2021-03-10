Başkan Dutlulu, sanayi esnafını ziyaret etti

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sanayi esnafını ziyaret ederek hem kandillerini kutladı hem de hayırlı işler dileğinde bulundu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sanayi esnafını ziyaret ederek hem kandillerini kutladı hem de hayırlı işler dileğinde bulundu. Nuri Giyik Sanayi Sitesi'ndeki sanayi esnafını kapı kapı gezen Başkan Besim Dutlulu esnafın görüş, talep ve önerilerini de yerinde dinledi.

Göreve geldiği günden beri halkla iç içe olan ve esnafı sürekli ziyaret ederek taleplerini dinleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sanayi esnafını ziyaret ederek hem Miraç Kandillerini kutladı hem de talep ve sorunlarını yerinde dinledi. Esnaf ziyaretlerini önemsediğini belirten Başkan Dutlulu, halkın sorunlarına hızlı çözümler üretebilmek için ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.

Miraç Kandilini kutladı

Başkan Dutlulu yaptığı açıklamada, "Sanayi esnafımızı ziyaret ederek hem Miraç Kandillerini kutladık hem de hayırlı işler dileğinde bulunduk. Çay sohbetlerine de misafir olduğumuz esnafımızın taleplerine hızlı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın, esnafımızın görüşlerini çok önemsiyoruz. Çünkü sorunları en iyi o bölgede yaşayan esnaflarımız bilir. Bugün de böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Bir kez daha Miraç Kandili'mizin Akhisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin Miraç Kandili'ni kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı