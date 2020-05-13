Başkan Dutlulu'dan, uzun süredir tezgah açamayan pazarcı esnafına destek
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Başkan Dutlulu'dan, uzun süredir tezgah açamayan pazarcı esnafına destek

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, uzun bir aradan sonra pazar yerlerinde yeniden tezgah açan tuhafiye, züccaciye ve kıyafet satan esnaflara maske dağıtarak, hayırlı işler diledi.

Başkan Dutlulu'dan, uzun süredir tezgah açamayan pazarcı esnafına destek
13.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:44

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, uzun bir aradan sonra pazar yerlerinde yeniden tezgah açan tuhafiye, züccaciye ve kıyafet satan esnaflara maske dağıtarak, hayırlı işler diledi.

Akhisar Tuhafiyeciler Manifaturacıları ve Hazır Giyim Satıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ruşen Üren ve Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili ile semt pazarını ziyaret eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır pazar yerlerinde tezgah açamayan tuhafiye, züccaciye ve kıyafet satan esnafları ziyaret ederek hijyen paketi hediye etti.

"Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile aşacağız"

Zor günler yaşayan Akhisar esnafına ilk günden beri desteklerinin devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağına vurgu yaptı. Başkan Dutlulu, "Akhisar Belediyesi olarak bu zor günleri en az hasarla atlatmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra bu hafta faaliyete başlayan tuhafiyeci esnafımızı ziyaret ederek maske, eldiven ve dezenfektan dağıttık. Tüm esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diledik. Zor zamanlar geçiriyoruz ama bu zor günleri hep birlikte, dayanışma ile aşacağız" dedi.

Esnaflar belediye hizmetlerinden memnun

Başkan Besim Dutlulu'nun sürekli esnafın yanında olduğunu ve desteğini ilk günden bu yana hissettiklerini söyleyen Oda Başkanı Ruşen Üren, esnafların belediye hizmetlerinden oldukça memnun olduğunu ifade etti. Esnaflar da duyarlı davranışlarından dolayı Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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