Başkan Dutlulu'dan Türk Bayrağı talimatı

31.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:37

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Irkçı Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk Bayrağı'nı yırtmasının hemen ardından belediyeye dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri astırdı.



Avrupa Parlementosu'nda Türk Bayrağı'nın yırtan Yunan Milletvekili Lagos'a bir tepki de Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan geldi. Belediye girişine dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri astıran Başkan Dutlulu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak, "Bayrak, bir ulusun onurudur; ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez. Şanlı bayrağımıza karşı yapılan bu saldırıyı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



Yunan milletvekilinin ırkçı davranışını şiddetle kınadığını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şanlı Türk Bayrağı'nı onur ve gurur ile sonsuza kadar gökyüzünde dalgalandıracaklarını dile getirdi. Atatürk'ün savaş esnasında bile Yunan Bayrağı'na hakaret edilmesine müsaade etmediğini hatırlatan Başkan Dutlulu, "İzmir kurtulduktan sonra Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, köşkün önünde yerde serili Yunan bayrağını görür. Atatürk bayrağı yerden kaldırtır ve der ki; 'Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.' Yunan milletvekilinin şanlı ve kutsal bayrağımıza karşı yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Biz büyük bir milletiz. Onların yaptığı hatayı yapmayız; ama şanlı bayrağımıza kimsenin hakaret etmesine de müsaade etmeyiz. Bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olan şanlı Türk Bayrağı'mız sonsuza dek göklerde dalgalanmaya devam edecek." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA