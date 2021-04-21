Başkan Dutlulu'dan OSB'ye ziyaret
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Başkan Dutlulu'dan OSB'ye ziyaret

Başkan Dutlulu'dan OSB'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı ve yönetimini ziyaret etti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı ve yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili, Ahmet Tınazlı ve Akhisar OSB yönetimi de yer aldı. Birçok alanda üretim ve istihdam sağlayan Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nin şehir için önemli olduğunu belirten Başkan Besim Dutlulu, misafirperverliklerinden dolayı OSB yönetimine teşekkür etti.

Toplam 67 fabrikanın bulunduğu Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Çınarlı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - MANİSA

Başkan Dutlulu'dan OSB'ye ziyaret
Başkan Dutlulu'dan OSB'ye ziyaret
Başkan Dutlulu'dan OSB'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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