Başkan Dutlulu basketbol yaz okulunu ziyaret etti

Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl 4 branşta açılan futbol, basketbol, güreş ve tekwando yaz okulları faaliyetlerine başladı.

Öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 'Basketbol Yaz Spor Okulu' büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz gün Futbol yaz okulunu ziyaret eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu kez de çalışmalarını Spor Salonu'nda sürdüren basketbol yaz okulu öğrencilerini ziyaret etti. Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 24 Haziran'da Basketbol Antrenörü Hüseyin Elibol, Harun Yılmaz ve Erdoğan İğci nezaretinde 150 sporcu ile başlayan Basketbol Yaz Okulu Kursu, Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek.

Öğrencilerin boş zamanlarında spor yaparak hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine destek olmak istediklerinin altını çizen Başkan Dutlulu, "Gençlerimizin sportif faaliyetler içerisinde yer almalarını oldukça önemsiyoruz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Onları kötü çevrelerden uzaklaştırarak ve spora teşvik ederek, gençlerimizi güzel bir geleceğe hazırlamak istiyoruz. Ailelerimizin de içleri rahat etsin. Bilsinler ki; Akhisar Belediyesi her zaman gençlere kucak açacak ve sahip çıkmaya devam edecek" dedi.

Bu tür faaliyetlerden çok değerli yeteneklerin çıkacağına inandığını da söyleyen Besim Dutlulu, "Bu yeteneklerin ileriki zamanlarda Akhisar'ımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA