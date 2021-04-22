Başkan Dutlulu "23 Nisan coşkusunu yaşatacağız"
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Başkan Dutlulu "23 Nisan coşkusunu yaşatacağız"

Başkan Dutlulu '23 Nisan coşkusunu yaşatacağız'
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı genelgesinin ardından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan coşkusunu sokaklara yansıtacaklarını ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda maskotlar, bandolar ve marşlar eşliğinde özel hazırlanan etkinlik araçlarıyla gezeceklerini ve Akhisar'da 23 Nisan coşkusunu yaşayacaklarını ifade eden Başkan Dutlulu, Türk halkının egemenliğinin ilan edilerek çocuklara armağan edilen bu özel bayramın 101. yılında pandemi nedeniyle sokağa çıkamayan çocukları balkonlara çıkmaya davet etti ve çeşitli hediyelerle sürpriz yapacaklarını belirtti.

"BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLAYALIM"

Başkan Dutlulu, sosyal medya hesabındanyaptığı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda maskotlarımız ve araçlarımız şehrimizin sokaklarında marşlarımızla çocuklara ses verecek. 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Ulusal egemenliğimizin 101. yılına ulaşmanın verdiği kıvançla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Akhisar'ımızda büyük bir coşkuyla kutlayalım. Hep birlikte evlerimizin balkonlarını ve camlarını şanlı Türk bayrağımızla donatalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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