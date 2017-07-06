Başkan Duruay, Yatırımları Yerinde İnceledi

Başkan Duruay, Başkan Yardımcısı Orhan Kocaağa, Fen İşleri Müdürü Erturgut Yavuz ve teknik personelle birlikte yapımına başlanan projeleri yerinde inceleyip bilgi aldı.

Eymir Aile Yaşam Merkezi, Şehir Parkı ve Mevlana Spor Merkezi'nin çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Duruay, vatandaşların yaşam kalitelerini artırmaya odaklı çalıştıklarını söyledi .

EYMİR AİLE YAŞAM MERKEZİ'NİN YÜZDE 40'İ TAMAMLANDI

Başkan Duruay'ın çalışmaları denetlediği ilk proje yapımı Eymir Aile Yaşam Merkezi oldu. İnşaatın son durumu hakkında bilgi alan Başkan Duruay, yapımının yüzde 40 seviyesine geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tesisimiz 3 bölümden oluşuyor. A Blok'ta kapalı havuz ve spor merkezi, B Blok'ta çok amaçlı salon ve C Blok'ta ise derslikler, ofisler, sergi alanı, restoran ve kafetarya bulunacak. Şuana kadar A Blok'un kaba inşaatı tamamlandı. B ve C bloğunda 10 güne kadar kaba inşaatı bitmiş olacak. 2017 yılının sonunda açacağımız bu tesisimiz Gölbaşılı sakinlerimize sosyal imkanlar sunacak."

ŞEHİR PARKI PROJESİ YAPIMI YÜZDE 25'LER SEVİYESİNE ULAŞTI

Başkan Duruay'ın çalışmaları yerinde incelediği ikinci proje olan Şehir Parkı'nın yapımı yüzde 25 seviyesine geldi. 117 bin metrekare alana sahip projenin peyzaj çalışmaları devam ederken dönme dolap, havuz ve şelalenin temel imalatları tamamlandı. Bisiklet ve yürüme yolları ile içerisinde 4 tane otoparkın imalatına başlanan Şehir Parkı içerisinde macera parkı, köprülü ada, kamp ve oyun alanları, ağaç oyun evleri, dönme dolap, sosyal tesis, hizmet binası ve çim amfi alanı bulunuyor.

MEVLANA SPOR MERKEZİ ÇALIŞMALARININ YÜZDE 25'İ TAMAMLANDI

Son olarak yapımı yüzde 25 seviyesine ulaşan Mevlana Spor Merkezi'ni gezen Başkan Duruay, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Havuz kısmı tamamlanan projede, spor salonu, sauna, hamam, çocuk oyun ve bakım birimleri bulunuyor.