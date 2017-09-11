Başkan Duruay'dan Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan'a yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Kaymakam Bilgihan'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Duruay, "Allah'ım ilçemize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi. Kaymakan Bilgihan da Başkan Duruay'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Başkan Duruay, ziyaretin sonunda Kaymakam Bilgihan'a bakır işlemeli kahve fincanı hediye etti. - ANKARA