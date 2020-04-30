Başkan Dursun, Sultangazililerle online buluştu
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Başkan Dursun, Sultangazililerle online buluştu

Başkan Dursun, Sultangazililerle online buluştu
30.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:33

Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinliklerine sosyal medya ve YouTube kanalı üzerinden devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinliklerine sosyal medya ve YouTube kanalı üzerinden devam ediyor. Etkinlik kapsamında, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, online olarak vatandaşla buluştu. Başkan Dursun, korona virüs salgını kapsamında ilçe genelinde yapılan çalışmaları ve projeleri anlatırken, sorulara da yanıt verdi.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayında görmeye alışkın olduğumuz kalabalık iftar ve sahur programlarının korona virüs nedeniyle iptal edilmesiyle birlikte etkinliklerini dijital ortama taşıdı. Spordan çocuk tiyatrosuna, Mukabeleden öğretici videolara kadar birçok etkinlik sosyal medya ve YouTube üzerinden Sultangazililerin beğenisine sunuluyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kendi sosyal medya hesabı üzerinden Sultangazililerle online olarak buluşma gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcıları ve danışmanlar da kendilerine bağlı görev yapan birimlerin yaptığı çalışmalar konusunda bilgi verdi.

"Korona virüsle dijital dünya önemli hale geldi"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, görüşmeye Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı. Korona virüsle beraber sosyal mesafe gereği görüşmelerin online olarak yapıldığını söyleyen Başkan Dursun, dijital dünyanın bu süreçte hayatımızda daha çok yer kapladığını belirtti. Başkan Dursun, ilçe genelindeki korona virüs çalışmaları hakkında detaylı bilgi vererek vatandaşların sorularını yanıtladı.

"Dezenfekte çalışmalarına hız verildi"

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından belediye olarak hemen harekete geçtiklerini belirten Başkan Dursun, Sultangazi genelinde tedbirleri üst seviyeye çıkardıklarını söyledi. Hastaneler, sağlık merkezleri ve okullar başta olmak üzere kamu kurumları, belediye hizmet binaları, ibadethaneler, cadde ve sokaklar, parklar, taksi durakları gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde dezenfekte çalışması yapıldığını belirtti. Başkan Dursun, dezenfekte çalışmalarının on günde bir tekrarlandığının da altını çizdi. Ayrıca, vatandaşları korona virüs konusunda bilgilendirmek üzere açık hava reklam alanlarına asılan görsellerin yanı sıra, ilçedeki yaklaşık 42 bin binanın kapısına da "14 Kural"ı anlatan afişler asıldığını ifade etti.

"Banklar yerinden kaldırıldı"

Başkan Dursun; cadde, sokak ve parklardaki yoğunluğun önüne geçmek için alınan önlemleri de anlattı. Başkan Dursun, "Banklarda insanlarımızın yoğunluk oluşturarak sosyal mesafeyi ihlal ettiklerini görmemizin ardından hızla tedbir alarak cami ve parklardaki bankları kaldırdık" dedi.

"Fırsatçılara göz açtırmadık"

Korona virüs çalışmalarını dezenfekteyle sınırlı tutmadıklarını belirten Başkan Dursun, ilçe genelinde geniş çaplı bir çalışma başlatarak salgın fırsatçılığına izin vermediklerini söyledi. Başkan Dursun, "Bu süreci kendi menfaatleri için kullananlara göz açtırmıyoruz. Vatandaşımızın içinin rahat olması için zabıta ekiplerimizle denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Sosyal yardımlarımız çok önemli"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen, aynı zamanda tek yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların, ekipler tarafından temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Ramazan'ın paylaşmak demek olduğunun altını çizen Başkan Dursun, ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaçların bulunduğu gıda kolisi dağıtıldığını söyledi. Yardımların devam edeceğini belirten Başkan Dursun, "Sosyal yardım taleplerine, gıda kolisi, hijyen paketi ya da sosyal destek kartı gibi yardımlarla cevap veriyoruz" dedi.

"Sağlık çalışanlarının yanındayız"

Süreci en doğru şekilde yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının olağanüstü gayret gösterdiğini belirten Başkan Dursun, kendilerine ülkece minnettar olduklarını da belirtti. Başkan Dursun " Sağlık çalışanlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri adına tüm imkanlarımızla onların hep yanındayız. Dezenfekte ve maske desteğinin yanı sıra, onlara jest olması ve enerji vermesi için kuruyemişler dağıttık. Sağlık çalışanlarımıza servis aracı tahsis ettik. Kalacak yeri olmayanlara konaklama desteği sağladık. Desteğimizi devam ettireceğiz" dedi.

Online halk meclisi

Vatandaşın sorularını da yanıtlayan Başkan Dursun, ilgili konuları başkan yardımcıları ve danışmanlarına da yönlendirdi. Belediye Başkanı Dursun, her çarşamba ve cumartesi, online olarak vatandaşlar buluşmaya ve sorulara yanıtlamaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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