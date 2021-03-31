Başkan Dursun STK ve kanaat önderleriyle bir arada
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Başkan Dursun STK ve kanaat önderleriyle bir arada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Dursun STK ve kanaat önderleriyle bir arada

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçedeki STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geliyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçedeki STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geliyor. Başkan Dursun, haftanın iki günü farklı dernekleri ve kanaat önderlerini ağırlayarak fikir alış-verişinde bulunuyor.

'Sultangazi'yi birlikte yönetiyoruz' diyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, farklı fikir ve görüşleri zenginliğe dönüştürüyor. Başkan Dursun, Salı ve Perşembe günleri ilçedeki STK temsilcileriyle buluşuyor. Belediye binasında yapılan görüşmelerde Başkan Dursun, ilçede yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde anlatırken, ileriye dönük projeler hakkında da istişarede bulunuyor.

"Hedefimiz Sultangazimizi daha ileriye taşımak"

Başkan Dursun, "Sultangazimiz, 81 ilden insanımızın yaşadığı güzide bir şehir. Bizler elimizden geldiğince komşularımızla, esnafımızla STK temsilcilerimiz ve kanaat önderlerimizle bir araya geliyoruz. Sultangazimizi ileriye taşımak için neler yapabiliriz onları konuşup fikir alışverişinde bulunuyoruz. Malatyalı, Erzurumlu, Bayburtlu ve Giresunlu komşularımızı misafir ettik. Haftanın iki günü farklı STK temsilcilerini ve kanaat önderlerini ağırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Başkan Dursun STK ve kanaat önderleriyle bir arada
Başkan Dursun STK ve kanaat önderleriyle bir arada
Başkan Dursun STK ve kanaat önderleriyle bir arada
Başkan Dursun STK ve kanaat önderleriyle bir arada
Başkan Dursun STK ve kanaat önderleriyle bir arada
Başkan Dursun STK ve kanaat önderleriyle bir arada
Başkan Dursun STK ve kanaat önderleriyle bir arada
Başkan Dursun STK ve kanaat önderleriyle bir arada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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