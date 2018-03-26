Başkan Dursun Ay Makedonya'da Özel Çocukları Sevindirdi

Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi ve Düzce Beyazay Şube işbirliği ile Düzce Belediyesi, Üsküp'te çoğunlukla Müslümanların destek aldığı zihinsel engelliler eğitim merkezine malzeme desteği sağladı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve beraberindeki heyet Üsküp'te zihinsel engelli çocuklar ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Türkiye Beyazay Derneği Düzce Şubesi ile işbirliği içinde başlatılan "Evlad-ı Fatihana Uzanan Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Makedonya'daki engelliler için alınan eğitim malzemelerini teslim etmek üzere Makedonya'ya gitti. Başkan Dursun Ay'a Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Türkiye Beyazay Derneği Düzce Şube Başkanı Nurullah Çelebi ve TİKA yetkilileri de eşlik etti. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, "Türkiye Beyazay Derneğinin talebi ile evladı fatihan olarak değerlendirdiğimiz coğrafyadaki kardeşlerimize destek olduk. Makedonya'da yaşayan Müslüman azınlık içinde yaklaşık 11 bin engelli var. Maalesef kendilerine ait bir rehabilitasyon merkezleri yok. Bu engelliler içinde şanslı olan 150'ye yakın kişi rehabilitasyon hizmeti alabilmektedir. Belediye olarak malzeme desteği verdik. Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi ve Türkiye Beyazay Derneğinden oluşan bir heyetle de engelli çocuklarımız ve aileleri ile bir araya geldik. Amacımız ilerleyen süreçte ülkemize yakışır üç dört derslik bir eğitim merkezinin kardeşlerimize kazandırılmasıdır" dedi.

Düzce Beyazay Derneği Başkanı Nurullah Çelebi, "Misyonumuz gereği dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm engellilere yardım etmek ve onları topluma kazandırmak amacıyla çalışıyoruz. Bu düstur ile genel merkezimiz ile de eş güdümlü olarak Makedonya'da müslüman azınlığa hizmet veren İmago Plus Derneğine gerekli malzemeleri temin ettik" dedi.

Eğitim merkezinde bulunan engelli çocuklarla yakından ilgilenen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay alınan eğitim malzemelerini merkez yetkililerine teslim etti. - DÜZCE