Başkan Dursun: 3 ayda bin 300 kişiyi işe yerleştirdik - Haberler
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Başkan Dursun: 3 ayda bin 300 kişiyi işe yerleştirdik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İş arayanlar ve iş verenleri bir araya getiren Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi ilçe sakinlerinin iş bulmasına imkan tanıyor.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - İş arayanlar ve iş verenleri bir araya getiren Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi ilçe sakinlerinin iş bulmasına imkan tanıyor. İstihdama katkı vermeye devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Üç ay içerisinde bin 300 kişiyi işe yerleştirdik' dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kariyer Merkezi (SULKAM) otomotiv sektöründen kimyaya, gıda sektöründen tekstil ve turizme kadar birçok farklı alanda iş arayışında olan vatandaşlara destek oluyor.

'SULTANGAZİ KARİYER MERKEZİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK'

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ' Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi iş arayan ve işveren arasında köprü oluşturan bir kurum. Kariyer merkezine yaklaşık üç ay içerisinde 2 bin 500'e yakın iş arayan müracaat etti. Bu müracaat edenlerin arasında bin 300'ü işlere yerleştirildi. Farklı sektörlerden oluşan firmalar belediyemize eleman ihtiyacı konusunda başvuruyorlar. Bizde bu çerçeve içerisinde ilanlar yayınlıyoruz. Bir mülakat sistemi içerisinde işvereni ve iş arayanı buluşturuyoruz. İşe alım işlemeleri hızlı bir şekilde neticelendiriliyor. İşverenle iş arayanı buluşturmaya devam edeceğiz. İstihdama katkı vermeyi sürdüreceğiz. Sultangazi Kariyer Merkezi Sultangazi için çalışmaya devam edecek' diye konuştu.

'HANGİ İŞ OLSA YAPARIM'

1 aydır iş arayan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Hasan Alptekin, 'Daha önce bir fabrikada çalışıyordum. Maaş konusunda işverenimle anlaşamadığım için ayrıldım. Herhangi bir iş ayrımım yok. Hangi iş olsa yaparım. 3 çocuğum var. Eşim sağlık sorunlarından dolayı çalışamıyor" şeklinde konuştu.

'OĞLUMUN ÖZEL DURUMU VAR'

Oğlunun özel bir durumu olduğunu ve oğluna destek olmak için geldiğini söyleyen 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Fesime Şen ise, 'İplik fabrikasında sürücü kursunda ara ara çalıştım. Ufak tefek işler yapıyordum. Buraya oğlum Gürkan Şen'e destek olmak için geldim. Oğlumun özel bir durumu var. Oğlum daha önce birçok işte çalıştı. İş konusunda sıkıntı çekmiyoruz. Ancak iş yerinde küçümseme ve hakaretlere maruz kaldığı için ben ve oğlum çok üzülüyoruz. Oğlum için otuz senede verdiğim emeği bir iş yerinde altmış kişi veremiyor. İnsanlığımızın zayıfladığını görüyorum" dedi.

Başkan Dursun: 3 ayda bin 300 kişiyi işe yerleştirdik

Başkan Dursun: 3 ayda bin 300 kişiyi işe yerleştirdik

Başkan Dursun: 3 ayda bin 300 kişiyi işe yerleştirdik

Başkan Dursun: 3 ayda bin 300 kişiyi işe yerleştirdik
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Haber: Başkan Dursun: 3 ayda bin 300 kişiyi işe yerleştirdik - Haberler
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