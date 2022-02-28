Başkan Dündar, Sofya'dan barış mesajı verdi

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Miraç Kandili dolayısıyla bir program düzenlendi. Sofya'daki soydaşlarla mübarek geceyi idrak eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajı vererek Ukrayna'daki savaşın son bulmasını temenni etti.

Peygamber efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükseldiği Miraç Gecesi, Bulgaristan'da büyük bir huşu içinde idrak edildi. Sofya Bölge Müftülüğü'nün Osmanlı mirası Kadı Seyfullah Efendi Camii'nde Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği Miraç Kandili Özel Programı'na; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, Sofya Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Ulucami Baş İmam Hatibi Tahsin Karanfil ve Bursa'dan hafızlar katıldı.

"Barış, Sevgi ve Hoşgörü Ortamı Çoğalsın"

Sofya'daki soydaşların büyük ilgi gösterdiği programda tüm İslam aleminin kandilini tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı konuşmada barış ve kardeşliğe vurgu yaptı. Daha önceki yıllarda kandil programlarını Haskova, Gümülcine ve Üsküp'te de düzenlediklerini hatırlatan Başkan Dündar, "Bu mübarek gecelerin güzelliğini ve bereketini hep birlikte yaşayıp idrak ediyoruz. Bu programları Türkiye'de çok fazla yapıyoruz ama bu topraklardaki programların ayrı bir güzelliği, ayrı bir anlamı var. Sizlere, Bursa'daki, Türkiye'deki kardeşlerinizin selamını getirdik. Dostluk ve kardeşliğimizin daha ileri gitmesi için sürekli birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Böyle güzel bir gecede, güzel insanlarla bir arada olduğumuz için Allah'a şükrediyoruz. Bu güzellikler, kandil vesilesiyle ileriye doğru artarak devam etsin. Barış, sevgi ve hoşgörü ortamı daha da çoğalsın. Miraç Kandili'nin manasına uygun şekilde yükselsin. Bu mübarek gecede hemen yanımızda devam eden savaşın da bir an önce bitmesi için dua ediyoruz" dedi.

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş de yaptığı konuşmada, Sofya'da yıllar sonra ilk defa böylesine coşkulu ve kalabalık bir kandil programı yaşandığını belirterek, "Sofya, sadece Hristiyanların şehri değil aynı zamanda Müslümanların da yaşadığı bir şehirdir. Sofya'da İslam da var, ezan da var. Miraç gecesini de hep birlikte idrak edebiliyoruz. Bu güzel gecede Yeşil Bursa'dan buraya kadar gelen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar başta olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ediyorum" diyerek tüm Bursa'ya selamlarını gönderdi.

Sofya Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet de bu güzel programı organize edip değerli imam hatip ve hafızlarla Sofya'ya gelerek kendileriyle birlikte oldukları için Başkan Dündar ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu. İlahilerle başlayan programda Bursa'dan gelen imam hatiplerin Kur'an-ı Kerim tilaveti huşu içinde dinlendi. Mevlid-i Şerif ve duaların edilmesinin ardından program ikramlarla sona erdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sofya programı kapsamında Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'i makamında ziyaret etti. - BURSA