Başkan Dündar: "Şiddetin her türlüsüne dur diyelim"

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi çalışanları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde verdikleri mesajla, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne "dur" dedi.

Osmangazi Belediyesi personeli ve Osmangazi Meslek Edindirme Kurslarına (OSMEK) katılan kursiyerler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü unutmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1999'da kabul edilen özel günde, 'Kadına ve Kız Çocuklarına Şiddet Son Bulsun' sloganıyla pankart açıp, hazırladıkları dövizlerle şiddeti protesto etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu önemli günde hassasiyet göstererek şiddete karşı tepkilerini ortaya koyan personel ve kursiyerleri kutladı. Başkan Dündar, "Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziki değildir. Yapılan baskılar ve zorlamalarda şiddetin psikolojik boyutudur. Kadına karşı yapılan şiddetin her türlüsüne 'dur' diyelim. Bizler, her yıl olduğu gibi bu yıl da tepkimizi ortaya koyduk. Huzurlu bir toplumun temelinde her zaman kadınlar yer alıyor. Bu sebeple kadına karşı şiddet değil, şefkat, merhamet ve sevgi ile yaklaşmalıyız" dedi. - BURSA