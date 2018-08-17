Başkan Dündar Personel ile Bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban bayramı öncesi son iş gününde belediyenin bütün birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı.

Başkan yardımcıları Hasan Hüseyin Erdönmez, Halil Döner, Yunus Şahin, Kenan Akan ve Erkan Albayrak'ın da katıldığı bayramlaşma töreninde personel ile tek tek bayramlaşan Başkan Dündar, tüm personele hayırlı bayramlar diledi.

Osmangazi Belediyesi'nin gücünün personelin fedakar çalışmasından geldiğini belirten Başkan Dündar, "Her birimdeki personelimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla Osmangazi'yi herkesin gıpta ile baktığı bir cazibe merkezine dönüştürdük. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler. Bu vesile ile başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederim. Nice bayramlarda beraber olabilmeyi temenni ediyorum" dedi. - BURSA