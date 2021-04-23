Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti
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Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara devretti.

Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara devretti.

Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bu yıl kısıtlı olarak gerçekleştirilirken, koltuğu çocuklara bırakma geleneği yine bozulmadı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 7 yaşındaki Eslem Sena Çakış ve 9 yaşındaki Egemen Gürdal'ı makamında ağırladı. Makam koltuğunu ilk olarak 3. sınıf öğrencisi Egemen'e emanet eden başkan Dündar, minik başkana bir talimatı olup olmadığını sordu. Egemen Gürdal da, Ramazan ayı dolayısıyla zabıta ekiplerinin fırın denetimlerini arttırmasını istedi. Daha sonra başkanlık koltuğuna oturan 1. sınıf öğrencisi Eslem Sena Çakış da pandemi nedeniyle temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yoğun olarak devam etmesi talimatını verdi.

Çocuk başkanlara Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleceğimizin teminatı tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Başkan Dündar, "Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Yarının büyükleri ve yöneticileri olacak yavrularımız, ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Maalesef bu yıl da çocuklarımız 23 Nisan'ı evlerinden, online etkinliklerle kutlayacak. İnşallah, alınan tedbirlerle salgın tamamen biter ve normal hayatımıza döneriz. Gelecek yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha coşkulu ve toplu halde kutlarız" dedi.

Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti
Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti
Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti
Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti
Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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