Başkan Dündar, İdlib gazisini ziyaret etti

05.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:22

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Suriye'nin İdlib şehrinde rejim unsurlarının düzenlediği saldırıda yaralanan Bursalı Uzman Çavuş Semih Sercan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Suriye'nin İdlib bölgesinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatında geçtiğimiz gün rejim unsurları tarafından açılan ateş sonucunda 2 askerimiz şehit olurken, 6 askerimiz de yaralandı. Açılan ateşte bacağına şarapnel parçası isabet ederek yaralanan Bursalı Uzman Çavuş Semih Sercan, tedavisinin ardından taburcu edilerek Bursa'daki evine geldi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, da AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Bursa'nın Emek Mahallesi'nde oturan Gazi Semih Sercan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Başkan Dündar, şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçlu olduğumuzu ifade ederek, "İdlib'de rejim tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, vatan size minnettardır. Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA