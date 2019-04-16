Başkan Dündar'dan Vali Akbıyık'a Ziyaret

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret eden Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçiminde Çukurca ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar'a görevinde başarılar dileyerek bir süre sohbet etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Ensar Dündar'a Adalet ve Kalkınma Partisi Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ve İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Yılmaz'da eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA