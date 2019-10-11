11.10.2019 23:36

Başkan Dündar: "Bursa, Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyor"

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da üyesi olduğu, iş adamları derneğinin performans değerlendirme toplantısına katıldı. Dündar, "Üreten bir şehir olan Bursa, Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Aynı zamanda dünya piyasasına açılan şehrimiz, başarısıyla kendinden söz ettiriyor" dedi.

Merinos Tren İstasyonu'nda düzenlenen 2019 yılı üçüncü çeyrek ekonomik performans değerlendirme toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra çok sayıda iş adamı da katıldı. Ekonominiz sağlam ise sosyal ve siyasal hayatınız da düzgün bir şekilde yürüdüğünü ifade eden Başkan Dündür, "Üreten bir şehir olan Bursa, Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Aynı zamanda dünya piyasasına açılan şehrimiz, başarısıyla kendinden söz ettiriyor. Bu başarı, iş adamlarımızın yüksek teknoloji ürünler üretmesinden ve bu kaliteli ürünleri en iyi fiyata pazara çıkabilmesinden kaynaklanıyor. Bizler, belediye olarak BTSO ile birlikte birçok yurtdışı gezileri düzenliyoruz. Ülkemizde ihracatın artması ve çarkların dönmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Belediye olarak ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizen Dündar, "Ekonominin hareketlenmesi adına kamu yatırımları büyük önem arz ediyor. Bizler de, inşaat sektörünün durduğu bu dönemde Bursa'ya kazandıracağımız Osmangazi Meydanı Projesi ile doğru bir yatırım yaptığımıza inanıyoruz. Dolayısıyla hep birlikte gayret gösterirsek, her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ayrıca Bursa'da çok sayıda sanayici ve iş adamları derneği bulunuyor. Bu konularda çok iyi çalışmak lazım. Sivil toplum kuruluşlarına katılanların önceliği, ben buradan ne alırım, kazancım ne olur olmamalı. Çevre, dostluk ve tecrübelerden faydalanmayı düşünmek, bence çok daha büyük kazanç olur" diye konuştu.

Daha sonra ise ekonomist Ali Kenan Sertalp, üyelere ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA