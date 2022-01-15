Başkan Dr. Şadi Yazıcı, "280 bin Tuzlalı vatandaşımıza daha güzel bir yaşam sunmak için çalışıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, başkanlığında; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ekip şefleri ile 2021 yılında yapılan hizmetlerin ve çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda bir araya geldi.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, başkanlığında; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ekip şefleri ile 2021 yılında yapılan hizmetlerin ve çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda bir araya geldi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "280 bin Tuzlalı vatandaşımıza daha rahat, standardı yüksek bir yaşam ve güzel bir kent yaşamı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ekip şefleri 2021 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Her yeni yılın ilk ayında gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılında yapılan hizmet ve çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca, birim müdürleri, kendi müdürlükleri ile ilgili 2021 yılında yapılan çalışmaların sunumunu gerçekleştirdi. Yapılan toplantı ile hem geçen yılın değerlendirilmesi hem de 2022 yılında hayata geçirilecek projeler ele alındı.

"Gelecek için önceliklerimizi belirliyoruz"

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün Tuzla Belediyesi'nin 2021 yılında yaptığımız icraatlarımızın değerlendirme toplantısını yaptık. Aynı zamanda 2022 yılının planlamasını, daha önce yaptığımız bütçe ve stratejik plan doğrultusunda şekillendiriyoruz. Dolayısıyla geçmişi değerlendirirken gelecek için önceliklerimizi belirliyoruz. 280 bin Tuzlalı vatandaşımıza daha rahat, standardı yüksek bir yaşam ve güzel bir kent yaşamı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

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