Başkan Dr. Palancıoğlu ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Aşı Geliştirme Merkezi Prof. Dr.... Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ERÜ Aşı Araştırma Geliştirme Merkezince COVID-19 virüsünü hücre kültüründe izole etme başarısından dolayı Aşı Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini tebrik ettiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ERÜ Aşı Araştırma Geliştirme Merkezince COVID-19 virüsünü hücre kültüründe izole etme başarısından dolayı Aşı Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini tebrik ettiğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında kurulan merkezin aşı geliştirme çalışmaları konusunda önemli bilgi birikimine ve altyapıya sahip olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "16 yıl ders verdiğim ve yüzlerce öğrenci yetiştirğim Erciyes Üniversitesi'nin bir akademisyeni olarak son derece mutlu oldum. Her zamanki gibi üniversitemizin bu başarısından onur duyduk, gururlandık. Tam ve yerinde bir çalışma ile Erciyes üniversitesi büyük bir başarıya imza atmıştır. Zaten hem Kayseri, hem Erciyes Üniversitesi bunu hak ediyor" dedi.

Bu çalışmanın Sağlık Bakanlığına bildirilerek yeni geliştirme ve alan çalışmalarına başlanıldığını mutluluk içerisinde öğrendiklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu, Aşı Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı telefon ile arayarak tebrik etti. Başkan Dr. Palancıoğlu, COVID-19 virüsünü hücre kültüründe izole etme başarısından dolayı, şahsı ve Kayserililer adına Erciyes Üniversitesi'nin bu başarısına kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm mensuplarını ve yöneticilerini bir kez daha kutladığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA