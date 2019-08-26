Başkan Dr. Palancıoğlu Açıklaması

26.08.2019 10:04

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Berlin ziyaretinde Türk yatırımcılara ait Aquila havacılık şirketinin Türkiye'de uçak fabrikası kurmayı planladığını söylemesi üzerine; Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Türkiye'nin ilk Uçak Fabrikası Kayseri'de yapıldı. Bu açıdan Kayseri gerek sanayi alt yapısı, gerek teknik elemanları ve gerekse sanayicileri olarak buna hazırdır." dedi.



Bakan Varank, uçak fabrikası yatırımı için yer arayışına başladıklarını kaydederek, "Böyle bir yatırım için bir piste ihtiyaç var. En kısa sürede kendilerine en uygun yeri bularak üretim tesislerini kurmalarını istiyoruz." demesi üzerine her türlü imkanın Kayseri'de yer aldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Önümüzdeki yıl teknoloji ortaokulu ve lisesi ile bu bütünlüğü tamamlayacağız." diye konuştu.



Şu anda Uçak müzesi çalışması devam eden alan ile Hava ikmal Bakım Merkezi ve Erkilet Hava Üssü'nün Kayseri'yi uçak konusunda merkez haline getirdiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri olarak uçak üretim merkezine talip olduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA