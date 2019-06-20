Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Seri, Etkin ve Güvenli Bir Ulaşım İçin iki ayrı Işıksız Kavşak...

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehir içi trafik akışının seri, etkin ve güvenli olabilmesi için şehrin ayrı iki ayrı noktasında ışıksız kavşak düzenlemesi yapıldığını bildirdi.

Melikgazi şehrinin şu anda muhtelif yerlerinde ışıksız kavşak düzenlemelerin bulunduğunu ve bunların seri ve güvenli ulaşıma katkı sağladığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ve Yıldırım Beyazıt semtlerinde yapılan kavşakların şu anda hizmet verdiğini belirtti.

Şehir içi trafiğe büyük önem verdiklerini ve özelikle alternatif şehir içi yolları açtıklarını ancak güvenli ve seri ulaşım için bazı kavşakları ışıklı sistem yaparken bazılarında yükseltilmiş hız kesici veya ışıksız kavşaklar inşa ettiklerini ifade eden Başkan Dr. Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.

"Bir şehrin gelişmişliğini, toplumun kültür ve sosyal yapısını ve düzeyini trafik kurallarına uyulmasına bağlı ve göstergesi olmaktadır. Trafik kural ve işaretleri bir şehrin aynası ve en önemli şehir yönlendiricisidir. Bunu düzenleyenlerde yerel kent yöneticileridir. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi olarak şehir içi sorunsuz, seri ve güvenli ulaşımını sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Yine birçok kavşak çok yoğun ve kullanımda olduğu için ışıklı olurken bazı kavşak alanlarında ise ışıksız yükseltilmiş kavşak düzenlemeleri yapıyoruz. Kızılırmak Caddesi ile Arif Caddesinin birleştiği alanda ve Mustafa şimşek Caddesi ile Olgunlar Caddesinin birleştiği alanlarda iki ayrı IŞIKSIZ KAVŞAK yaparak seri, güvenli bir ulaşıma katkı sağladık. Hayırlı olsun" - KAYSERİ

Kaynak: İHA