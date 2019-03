Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kızılay'ın Her Zaman Destekçisi Olmaya Devam Edeceğiz"

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Sayın Şener Şekerci ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek Kızılay ile belediye ortak çalışmaların önemini bir kez daha gündeme getirdiler.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci "Hayırseverler şehri Kayseri'de çalışmak bizim için çok büyük bir avantaj ve şanstır. Ancak yine de halkın genel olarak bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu yönde Melikgazi Belediyesinin son derece destek ve yardımlarını görüyoruz. Bunun için Melikgazi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Her zaman ve her an bizlerle, çalışmalarımıza destek olmaktadır" dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak Kızılay ile birçok ortak proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde KAN BAĞIŞI kampanyası ile çalışanların motive edildiğini kaydetti.

Ziyaretin anısına Kızılay Kayseri Şube Başkanı Sayın Şener Şekerci ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Memduh Büyükkılıç ile selfi ve hatıra fotoğraf çekildiler - KAYSERİ

Kaynak: İHA