Başkan Döğücü: Kabe kutsalımızdır, kıblemizdir
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Başkan Döğücü: Kabe kutsalımızdır, kıblemizdir

30.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:05
Başkan Döğücü: Kabe kutsalımızdır, kıblemizdir

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine bir tepki de Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den geldi. Başkan Döğücü, "Sapkınlığı özgürlük kisvesinin altına saklamaya çalışanlara karşı sessiz kalmayacağız. Kabe kutsalımızdır, kıblemizdir" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine yönelik tepkisini dile getirdi.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

"Ağaç da bahaneydi rektör seçimi de bahane" diyen Başkan Döğücü, "Ortak gaye, biz Müslümanların kutsalına izansızca saldırmak yani İslam'a düşmanlık etmek. Sapkınlığı özgürlük kisvesinin altına saklamaya çalışanlara karşı sessiz kalmayacağız. Kabe kutsalımızdır, kıblemizdir" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Döğücü'nün o paylaşımı;

Başkan Döğücü: Kabe kutsalımızdır, kıblemizdir

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