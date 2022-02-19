Başkan Doğru'ya "yol" teşekkürü

Araban Belediyesi'nin, Hisar kırsal mahallesindeki Değirmenderesi ile Cade mevkiindeki 3,5 kilometrelik bağlantı yolunda başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Çalışmalardan dolayı Hisar kırsal Mahalle Muhtarı Seydi Çalışkan, Araban Belediyesi Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür etti.

Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hisar kırsal Mahallesi ile mahalleye bağlı Kardeşler (Pagir) mezrası arasındaki Değirmenderesi ve Cade Mevkiinde 3,5 kilometrelik bağlantı yolunda başlanan iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalardan dolayı Hisar Mahallesi Muhtarı Seydi Çalışkan, Araban Belediyesi Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür etti.

"Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür ederim"

Yol çalışmaları hakkında yapılan çalışmalardan dolayı Araban Belediyesi Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür eden Hisar Mahallesi Muhtarı Seydi Çalışkan, "Uzun yıllardan bu yana bozuk olması nedeniyle Hisar Mahallemiz ile Kardeşler (Pagir) Mezramızın bir birine bağlantı yolu olan 3,5 kilometrelik yolumuzu kullanamıyorduk. Mahalle muhtarı olarak mahallemiz ile mezramızda yaşayan vatandaşlarımızın talebi üzerine uzun yıllardır kullanılmaz halde bekleyen bağlantı yolumuzun durumunu Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya anlattım. 3,5 kilometrelik bağlantı yolumuzda iyileştirme çalışması başlatılması talebime olumlu yanıt veren Başkan Hasan Doğru'nun Fen İşleri Müdürü'ne verdiği talimat üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. Belediyemizin çalışmaları sonunda uzun yıllar boyunca kullanacağımız bağlantı yolumuz için Hisar Mahallesi ve Kardeşler (Pagir) Mezrası Muhtarı olarak şahsım ve mahallemiz ile mezramızda yaşayan vatandaşlarımız adına Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP