Başkan Doğru şampiyon başkanı kutladı
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Başkan Doğru şampiyon başkanı kutladı

Başkan Doğru şampiyon başkanı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaptığı açıklama ile 37 ülkeden 63 belediye başkanın arasından şampiyon belediye başkanı ilan edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'i kutladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaptığı açıklama ile 37 ülkeden 63 belediye başkanın arasından şampiyon belediye başkanı ilan edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'i kutladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Amerika, Japonya, Fransa, İtalya, Hollanda gibi birbirinden ünlü ülke ve şehirlerin de yer aldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyeleri arasında şampiyon belediye başkanı seçilen Fatma Şahin'i tebrik etti. Doğru, açıklamasında "OECD nezdinde Şampiyon Belediye Başkanları arasına seçilen TBB ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'i başarısından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Şampiyon Şehrin Şampiyon Başkanı sizlerle gururlandık" ifadelerini kullandı.

Kapsayıcı büyüme değerlendirildi

OECD'ye üye 37 ülkeden 63 belediye başkanının şampiyon belediye başkanı olarak ilan eden OECD yönetimi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra, Los Angeles, Tokyo, Montreal, Hamburg, Bologna, Porto, Rotterdam, Toledo, Seville, Rennes, Palermo Belediye Başkanları da "Şampiyon Belediye Başkanları" arasında yer almıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin de kurucu üye olduğu, aralarında ABD ve AB ülkelerinin de yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından, "Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Girişimi"nin değerlendirmesi sonucunda, OECD nezdinde "Şampiyon Belediye Başkanı" olarak seçildi ve OECD Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na davet edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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