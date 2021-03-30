Başkan Doğru'dan tedbir uyarısı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Türkiye'nin korona risk haritasında kırmızıya dönen Gaziantep'te uygulanacak tedbirler hakkında hatırlatma yaparak, Arabanlılara hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili uyarılarda bulundu.