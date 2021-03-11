Başkan Doğru'dan İstiklal Marşı kutlaması
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Başkan Doğru'dan İstiklal Marşı kutlaması

11.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:32
Başkan Doğru'dan İstiklal Marşı kutlaması

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100'üncü yıldönümünü anıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin isteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı yarışmaya katılan 724 şiir arasından, büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu şiir, 12 Mart 1921 tarihinde devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşımız olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşımızın büyük şairi Mehmet Akif, İstiklal Savaşında Türk milletinin ne için savaştığını, hangi duygularla vatanını koruduğunu bu şiirinde çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu nedenle İstiklal Marşımız tarihimizi, milli karakterimizi, milli mücadelenin heyecanını ve duygularını içinde taşıyan, edebiyatımızın seçkin bir örneği olarak kabul edilmektedir. İstiklal Marşı bu tarihi şahlanışın, onur ve gurur mücadelesinin parlak bir anıtıdır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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