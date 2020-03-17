Başkan Doğru'dan 18 Mart mesajı
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Hasan Doğru, Çanakkale, Araban, Güncel

Başkan Doğru'dan 18 Mart mesajı

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

17.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:30
Başkan Doğru'dan 18 Mart mesajı

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, tarih boyunca vatan ve millet sevdası ile şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Tarihi şan ve şerefle dolu bu milletin vatan sevgisinin, şehadetle imtihan olduğu Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde, vatan uğruna yüksek irade ve sarsılmaz inançla tüm dünyaya meydan okuyan şehitleri bir kez daha anıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çanakkale Savaşı ile büyük Türk milleti tüm dünyaya bu topraklar üzerinde sonsuza kadar yaşamaya kararlı olduğumuzu savaşarak ve yüksek iman gücü ile ilan etmiştir. Çanakkale direnişi tarihi ve emsalsiz bir meydan okuma olarak her zaman anılacaktır. Çanakkale Savaşları yalnızca bir askeri başarı değil büyük Türk milletinin top yekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş zaferidir. Canları pahasına vatan mücadelesi verirken şehit düşen kahraman milletimizin evlatları tarihin şan ve şeref sayfalarına altın harflerle isimlerini yazdırmışlardır. Onların destanlaşan öyküsü vatan sevgisi ile parıldayan yarınlara ışık tutmuş, ilham vermiştir. Vatanı, bayrağı, minarelerden yükselen ezan sesi için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden kahraman Mehmetçikleri bir kez daha minnetle, şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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