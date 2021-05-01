Başkan Doğru'dan 1 Mayıs kutlaması
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Başkan Doğru'dan 1 Mayıs kutlaması

Başkan Doğru'dan 1 Mayıs kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı mesaj ile kutladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı mesaj ile kutladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Yaşamın her alanında üretenlerin, alın teri ile hayata değer katanların, özveriyle çabalayanların, hiç tanımadığı insanların sağlığı için gece gündüz çalışan isimsiz kahramanlar başta olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun. Toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmete sunan işçi, memur tüm çalışanların emeklerinin ne denli önemli ve anlamlı olduğunu gösteren, Emek ve Dayanışma günüdür. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan verilmesi gerektiğine inanan ve bunu prensip edinen bir inancın mensuplarıyız. İşçi ve emekçilerimizin gösterdikleri gayret ve çalışma mücadelesi ile İşçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve işbirliği sayesinde ülkemiz, ekonomik ve sosyal kalkınma alanında önemli başarılara imza atmıştır. İlimiz Gaziantep'in ekonomik olarak büyümesi ve sosyal kalkınması, hedeflerine ulaşması için, tüm çalışanların, sorumluluk içerisinde hareket etmedeki kararlılıkları, sağduyulu tutum ve davranışları her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesile ile Araban Belediyesinde görev yapan bütün çalışanlarımızın ve Araban Ovası'nda yetişen ünü ülke sınırlarını aşan tarım ürünlerinin ekiminden hasadına kadar gece ve gündüz demeden çalışarak alın teri döken başta Arabanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm tarım işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, işçilerimizin aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayat sürmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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