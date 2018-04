Başkan Doğan, "Vaat Ettiklerimizin Yüzde 90'ından Fazlasını Yaptık"

Nisan ayı meclis toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Vaat ettiklerimizin yüzde 90'ından fazlasını yaptık" dedi.

İzmit Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda mecliste bir yıl süreyle görev yapacak encümen ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. İbrahim Elgin meclis 1'inci Başkan Vekili, Ersin Albayrak ise Meclis 2'inci Başkan Vekili seçildi. Güzin Taştekin ile Ersin Alpaslan ise yeniden katipliklere seçildi.

Belediye meclisinde, çağdaş belediyecilik alanında esas olan engelli yurttaşların, engelli hallerinin hissettirilmemesi, her yurttaş gibi sokakta dolaşabilmesi ve tüm belediye hizmetlerinden yararlanması için "Engel Olmak İçin Değil, Destek Olmak İçin" sloganıyla hazırlanan, yurttaşların hizmet alımlarındaki sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu da kabul edildi.

Muhalefet şerhi bulunan denetim komisyonun raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Denetim komisyonu ile ilgili konuşan Başkan Doğan, "Denetim yapmak kolay bir iş değildir. Büyük emek sarf edilen bir çalışmadır. Bizim için faydalı ve yol gösterici oluyor. 9 yıldır suistimal olacak işler olmadı. Biz turizm ve kültür varlıklarına en fazla harcama yapan belediyeyiz. 30 milyondan fazla para harcadık. Hizmet mal alımları her dönemin hassas konusudur. Açıklık ve şeffaflık bakımından en iddialı belediyeyiz. Saklı gizlimiz yok, her şeyi herkese açık olarak yapıyoruz" dedi.

Yapılan her işlemin yasal olduğuna dikkat çeken Başkan Doğan, "Doğrudan teminlerde yerelden alışverişi tercih ediyoruz. Keşke hepsi kendi bölgemiz esnaflarından olsa. Bütçemiz her geçen yıl büyüyor. Yapılan işler şehrimizin tanıtımına önemli katkılar sağlamaktadır. Milletin parasını şehrimizin ve ülkemizin menfaatine harcıyoruz. İzmit marka bir belediyedir. Her şeyimiz yasaldır. Belediyemizin 2 şirketi de borcu olmayan güzel işler yapmaktadır. Göreve geldiğimiz de bu şirketler borç içindeydi. Yapı denetim firmalarının en rahat çalıştığı belediyeyiz. Yaptığımız işlerde kamu zararı söz konusu değildir" diye konuştu.

2017 yılında 80 milyonluk yatırım yapıldığını dile getiren Doğan, "Muhalefetsiz iktidar olmaz. Demokrasi muhalefetle gerçek anlamını bulur. Yapıcı muhalefet olduğunuz sürece baş tacımız olursunuz. Gelir ve gideri her zaman tutan bir belediyeyiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Türkiye'de iyi belediyeler arasındayız. 2017 de yüzde 40'a yakın yatırım yaptık. 80 milyonluk yatırım oldu. İzmit Belediyesi yakışanı yapmaya devam ediyor. Kızıltepe ve Diyadin'e de 7 milyona yakın yatırım yaptık. Deprem müzesi Dünyanın en iyisidir. En ileri teknoloji kullanıldı. Kobe'dekinden de ileridir. Projelerimizi vatandaşımızın gönlünü kırmadan yapmaya özen gösteriyoruz. Vaat ettiklerimizin yüzde 90'ından fazlasını yaptık. İddia ediyorum vaat etmediğimiz daha çok sayıda projeyi yaptık" şeklinde konuştu. - KOCAELİ