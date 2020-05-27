Başkan Doğan: "Tehlike henüz geçmedi"
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Başkan Doğan: "Tehlike henüz geçmedi"

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden sonra Emet halkını uyardı, "Tehlike henüz geçmedi" dedi.

Başkan Doğan:
27.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:06

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden sonra Emet halkını uyardı, "Tehlike henüz geçmedi" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlama sürecine katkılarından dolayı yasağa uyan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doağan, "Bu süreçte halkımızın huzur ve refahı için, 24 saat görevlerinde olan, ilçe sağlık çalışanlarımız, İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerimiz, İlçe Jandarma Komutanlığı personelimiz, mahalle muhtarlarımız, belediye çalışanlarımız, vefa sosyal destek hattında görev alan vatandaşlarımız, imamalrımız, üretim adına görevleri başında olan işçi ve memur personellerimiz, nöbetçi olarak halkımıza hizmet veren fırın işletmesi, eczacılar, market ve diğer esnaflarımıza teşekkür ediyoruz" diye konutu.

Salgının henüz geçmediğinin altını çizen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan "Henüz pandemi salgını geçmiş değil. Bizler salgınla mücadelemize devam ederken halkımızıda aynı bilinçle maske kullanımı, sosyal mesafeyi ayarlama gibi kurallara uymaya devam etmelerini istiyoruz. İnşallah başarı ile yürütülen bu süreci hep birlikte aşacağız" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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