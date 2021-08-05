Başkan Doğan: "Sporcularımızın daima arkasındayız"
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Başkan Doğan: "Sporcularımızın daima arkasındayız"

Başkan Doğan: 'Sporcularımızın daima arkasındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sporcuların daima arkasında olduklarını söyledi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sporcuların daima arkasında olduklarını söyledi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Dünya Şampiyonası'nda ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Türkiye Şampiyonu Çarşambalı mili sporcular Beyza Aydın ve Kader Torun'u makamında ağırlayarak başarılarından ötürü tebrik etti. Çarşamba Belediyespor sporcuları Beyza Aydın İtalya'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'nda Kick Boks branşında, Kader Torun Bulgaristan'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Wuhsu dalında ülkemizi temsil edecek.

"Sporcularımızın daima arkasındayız"

Başkan Doğan yaptığı açıklamasında, "Sporcularımız, kazandıkları başarılarılar ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup ülkemizi İtalya'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'nda Kick Boks branşında temsil edecek olan Beyza Aydın'ı ve Wushu Türkiye birincisi olan ve ülkemizi Bulgaristan'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek Kader Torun'u belediyemizde misafir ettik. Kendilerini kutluyorum. İnşallah daha birçok başarı ile bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Milli formayla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekecekler. Sporcularımıza inanıyoruz, onlara güvenimiz tam. Başarıları daim olsun, biz her zaman arkalarındayız" dedi.

Başkan Doğan sporcuları tebrik ederek başarılarından dolayı kendilerine hediye takdiminde bulundu.

Belediyeye gerçekleşen ziyarette; Çarşamba Belediyespor sporcuları Beyza Aydın ve Kader Torun'un yanı sıra Antrenör Aleattin Köksal ve Çarşamba Belediyespor Koordinatörü Mücahit Okuyucu da yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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