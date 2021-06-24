Başkan Doğan: "Önceliğimiz alt yapı olmak zorundadır"

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, sel felaketinin ardından halka yapılabilecek en büyük hizmetin alt yapı modernizasyonu olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, sel felaketinin ardından halka yapılabilecek en büyük hizmetin alt yapı modernizasyonu olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Hafta sonu ilçede yaşanan sel felaketi nedeniyle bir açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yıllardır ihmal edilen altyapının ilçede büyük sorun yaratmaya devam ettiğini söyledi.

Başkan Doğan, "Emet ilçemizde yıllardır ihmal edilen alt yapısının nelere mal olabileceğini bu hafta sonu hep birlikte gördük. Allah muhafaza daha şiddetli ve uzun süreli bir yağışta istenmeyen sonuçlarla da karşılaşmamız mümkün. Bilindiği üzere belediyemiz tarafından tüm projeleri tamamlanan ve ihale aşamasına getirilen alt yapı yapımında yağmur kanalları projesi de yer alıyor. 35 milyon 500 bin TL'ye mal olacak içme suyu konvansiyonel tip paket arıtma tesisi, isale hattı, enerji nakli, 76 milyon TL'ye mal olacak kanalizasyon, yağmur kanalları ve içme suyu şebeke inşaatları, 11 milyon TL'ye mal olacak atık su arıtma tesisleri projeleri tamamlanarak toplamda KDV dahil 145 milyon TL'ye mal olacak alt yapı modernizasyonumuz ihale aşamasına getirildi. Ankara ve bölge müdürlükleri nezdinde çalışmalarımız alt yapı ihalesi ile ilgili olarak olgunlaştırılıyor. 145 milyon TL'lik yatırımın bilindiği üzere yarısı devletimizce hibe yoluyla elde ediliyor. Geri kalan 70 milyondan fazla kısmı ise belediyemiz öz kaynakları, kredi finansman vb. metotlarla çözülecek.. Bu konuda sona geldiğimizi daha önceki açıklamalarımızda ifade etmiştik. Temmuz veya Ağustos meclis toplantımızda işin sonunu görüp, ihale yapımını göreceğiz. Maalesef yıllardır ihmal edilen alt yapımız halkımızın yaşamını olumsuz etkilerken, maliyetlerin artması ile belediyemizin de mali yükünü artırmaktadır. Bizler göreve geldiğimizden bu yana tribüne oynamadan halkımızın refahı için mücadele ettik. Devraldığımız borçlar için kaynaklar oluşturarak ödeme yoluna giderken, yeni yatırımlarımız içinde yeni kaynaklar oluşturduk. Hamdolsun hükümetimiz sayesinde kaynak bulmaya da devam ediyoruz. Sel felaketi gösterdi ki önceliğimiz alt yapı olmalıdır. Bu yönde çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı