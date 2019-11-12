Başkan Doğan minik hafızlar ile bir araya geldi

12.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:37

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan 4-6 yaş hafızlık Kuran Kursunda eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.



Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmaya Emet Müftüsü İsmail Çınar'da katıldı.



Ziyarette konuşan Başkan Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Sizler Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve ilerideki nesillere Kur'an-ı Kerim öğretecek hafız adayları olarak bizlerin gurur kaynağısınız. Bu doğrultuda sizlere Kur'an-ı ve dinimizi en iyi şekilde öğretmek için elinden gelen her şeyi yapan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak her zaman sizlere destek için hazırız" dedi.



Ziyaret sonunda Başkan Hüseyin Doğan, minik hafızlara çeşitli hediyeler takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA