Başkan Doğan: "Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeli" Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kontrollü sosyal hayata geçmiş olmamız salgının bittiği anlamına gelmiyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kontrollü sosyal hayata geçmiş olmamız salgının bittiği anlamına gelmiyor. Bu süreçte en büyük özveri hemşehrilerimize düşüyor. Kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için mutlaka maske, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeliler" dedi.

Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü, ilçede hizmet veren işletmeleri korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetledi. Denetime katılan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan müşteri ve iş yeri sahiplerini alınması gereken tedbirler konusunda uyardı.

Ekipler ilçede rutin kontrollerine devam ederek kontrollü sosyal hayat konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Günay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Hakan Uslu ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz'ın katıldığı iş yeri denetimlerinde eldiven ve maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetleme yapıldı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Korona virüsü sürecinin ilk başladığı günden bugüne Belediye olarak sürekli denetimlerimizi gerçekleştirdik ve tedbiri hiçbir zaman elden bırakmadık. Diğer kamu kuruluşları ile birlikte hareket ederek, ortak çalışmalar düzenledik ve ilçemizde hizmet veren iş yerlerini denetledik ve bilgilendirdik. Kontrollü sosyal hayata geçmiş olmamız salgının bittiği anlamına gelmiyor. Bu süreçte en büyük özveri hemşehrilerimize düşüyor. Kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için mutlaka maske, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeliler" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA