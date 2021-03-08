Başkan Doğan; "Kadınlarımız toplumsal, siyasal ve sosyal hayatta ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmuştur"
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Başkan Doğan; "Kadınlarımız toplumsal, siyasal ve sosyal hayatta ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmuştur"

08.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:34
Başkan Doğan;

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı yayımladı. Başkan Doğan, "Kadınların hem yerelde hem de uluslararası alanda gerçekleştirmiş olduğu tüm mücadelelerin ürünüdür 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadın ile erkeğin eşit olduğu her yerde yaşam kalitesinin yüksek olduğunu belirtti. İlçe bulunan kadınların hak ettiği yerleri alması için devamlı çalıştıklarını ifade eden Başkan Doğan, "Çalışan, hayatı güzelleştiren, hayata farklı açıyla bakan kadınlarımızın birlik ve mücadele gününü ülkemizde şiddet, cinayet, tecavüz, taciz ve mağduriyet olaylarının gölgesinde anıyoruz. Kadın ile erkeğin eşit olduğu her ülkede yaşam kalitesi ve gelişmişlik düzeyi yüksektir. Kadına değer vermeyen, onu hor gören ve yok sayan ülkeler ise geri kalmaya mecburdur. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ile kadınlarımıza o dönemde birçok hak tanımıştır. ve bu sayede kadınlarımız toplumsal, siyasal ve sosyal hayatta ülkemizin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara göstermiş olduğu önemi, bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak gösteriyoruz. Merkezefendi'de kadınların ve çocukların önceliği, pozitif ayrımcılığı var. İlçemizde yaşayan kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayat içerisinde hak ettikleri yeri almaları için daha çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz, bunun için söz veriyoruz. Kadınların karşılaştığı şiddetin, cinayetin, tacizin ve tecavüzün ortadan kalktığı, kadınlarımızın sosyal, sanatsal, akademik ve ekonomik alanda elde ettikleri başarılarla, katkılarla anıldığı bir hayat, bir dünya diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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