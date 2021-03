Başkan Doğan 'Kadınlar Günü'nde şehit annesini unutmadı

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle şehit annelerinin ve belediye personelinin kadınlar gününü kutlayarak çiçek takdiminde bulundu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye personeli ve şehit annelerini ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu. Başkan Doğan'a 8 Mart ziyaretlerinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden eşlik etti.

"Yaptığımız her çalışmada kadınlarımızı destekliyoruz"

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "AK Parti İlçe Başkanımız Taner Özden ile birlikte güne Belediye, İŞKUR ve Denetimli Serbestlik personellerimizin kadınlar gününü kutlayarak başladık. Çarşamba Belediyesi olarak kadınların, hayatın her alanında özveriyle ve başarıyla var olduklarının bilincindeyiz. Yaptığımız her çalışmada kadınlarımızı destekliyor ve daha iyi şartlarda yaşamaları için çalışıyoruz. Evde, işte, okulda, tarlada hayatın her alanında toplumumuzun değerlerini yaşatan ve başaran kadınlarımıza her şey için teşekkür ederim. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

Şehit annesine ziyaret

Kadınlar günü vesilesiyle şehit annelerini de ziyaret eden Başkan Doğan, "Şehit annemiz Fikriye Atasever'i kadınlar gününde ziyaret edip hayır duasını aldık. Kendisi bir oğlunu vatan için toprağa vermişti. Diğer evladı ambulans şoförüydü, korona virüse yenik düştü. Fikriye annemize bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bu vesileyle tüm şehit annelerimizin Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.

"Kadına şiddeti kınıyorum"

Yakın zamanda Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayına da değinen Belediye Başkanı Doğan, "Geçtiğimiz günlerde ilimizde yaşanan ve hepimizi derinden üzen şiddet olayını esefle kınıyorum. Kadınlarımıza karşı yapılan her türlü fiziksel ve psikolojik şiddetin her zaman karşısındayız. Bir annenin, çocuğunun gözleri önünde darp edilmesi asla kabul edilebilir bir şey değil. Toplumumuzu şekillendiren, hayatımızın her anında yaşama yön veren kadınlarımıza karşı yapılan bu tutum insanlık dışıdır. Tüm kadınlarımızın sevgi, saygı ve hoşgörü içinde yaşayabildiği bir toplum temenni ediyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşünce ile tekrardan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı