Başkan Doğan, "Kadınlar En Büyük Gücümüz"

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Serpil Yılmaz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yönetim kurulunun tam kadro olarak katıldığı buluşmada konuşan Başkan Doğan, "AK Parti Kadın kollarında samimiyet, fedakarlık, aidiyet duygusu var, onlarla gurur duyuyorum. AK parti teşkilatlarının oluşmaya başladığı ilk günden itibaren kadınlarımız önemli görevler almıştır. Tarihin gidişatına yön veren, damga vuran Haymeana, Kara Fatmalar, Nene Hatunlar gibi günümüzde de kadınlarımız aynı etkiyi bırakıyor. 15 Temmuz'da gözünü bile kırpmadan tanklara meydan okuyan kadınlarımız aynı ruh ve aşkıyla ülkemiz için çalışıyor" dedi.

AK Parti kadın kolları başkan ve yönetiminin çalışmalarını takdir ettiğini belirten Başkan Doğan, "Sizleri her an, mahallerimizde, esnafımızın yanında, evlerimizin misafiri olarak görüyoruz. Her zaman halkın içinde oluyor, ihtiyaç sahiplerine partimizin elini uzatıyorsunuz. Her birinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Türk kadını burada olduğu sürece ülkemizin bileğini kimse bükemez. Sizin varlığınız, partinin en önemli gücü, enerjisi ve bereketidir. Biz kadınlarımıza güveniyoruz" diye konuştu.

Ziyaretten ve kendilerine duyduğu inançtan dolayı İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür eden İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz da, "Belediye Başkanımız, yaptığı projelerle İzmit'e değer katmaktadır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ