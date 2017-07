Başkan Doğan, İsu Genel Müdürünü Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İlhan Bayram'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne atanması ile İSU Genel Müdürlüğü görevine getirilen Ali Sağlık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



AK Parti Kocaeli milletvekili İlyas Şeker'in de yer aldığı ziyaret oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyarette konuşan Başkan Doğan, "Ali Bey ile İSU Genel Müdür Yardımcılığı döneminde de birlikte çalışmıştık. Önemli bir kuruluşun başında, önemli bir sorumluluk aldılar. Bu görevi de en iyi şekilde yapacaklarına yürekten inanıyoruz. Daha önceki çalışmalarındaki performans bunu gösteriyor. 53 yıldır İzmit'te yaşayan birisi olarak, İzmit'in bir zamanlar çöplerinin deniz kenarında uçuştuğu, kanalizasyonların harıl denize akıp kirlettiği, kokudan denizin yanından geçemediğimiz, havasının nefes alınmaz şekilde bozulduğu, alt yapıda bitmeyen sorunları, suyla ilgili sürekli sorunları yaşadığımız dönemleri biz unutmuyoruz. Büyükşehir Belediyemizin kuruluşu olan İSU'nun yaptığı alt yapı, üst yapı çalışmalarıyla şehrimizde şuanda bu sorunları yaşamıyoruz. Ama hala alt yapı ile ilgili yapılacak çok iş var. Özellikle İzmit'te alt yapı ile ilgili eksiklerin bir an önce bitirilmesini arzu ediyoruz. Şehrimizi de çok yormadan, vatandaşlarımızı fazla zora sokmayacak şekilde bu çalışmaların yapılmasını planlayacağız. Genel müdürümüze görevinde başarılar diliyorum. Her şey İzmit'imizin Kocaeli'mizin daha güzel olması içindir" dedi.



AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise,"Ali Bey'e bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hayırlı hizmetlere imza atmasını diliyorum. İSU Genel Müdürlüğü olarak özellikle AK Parti iktidarı ile birlikte mükemmel hizmetler yapıldı. Hem içme suyu, hem alt yapı, hem de kayıp kaçak konusunda mükemmel hizmetler yapılıyor. Belediyelerimizde çalışıyor, güzel hizmetler yapıyor. Kısa bir süre önce Kültür Tepesi 2. Etabın açılışını yaptık. Kültür Tepesi ve devamındaki tarihi eserlerin restorasyonu mükemmel oldu. Diğer belediyelerimizin de güzel çalışmaları var. Kocaeli her zaman Türkiye'ye örnek bir il olmuştur. Kocaeli aynı zamanda insan yetiştirme konusunda da parmakla gösterilen bir il olmuştur. Hizmet ile birlikte insan yetiştirme konusunda da Kocaeli ön planda olan bir kentimizdir" şeklinde konuştu.



Uyum içerisinde çalışacağız



İSU Genel Müdürü Ali Sağlık da ziyaret için teşekkür ederek, "Sayın Vekilimiz ve Başkanımız bizi onurlandırdılar. İSU belli bir seviyeyi yakaladı. İzmit, kayıp kaçak oranı en yüksek olan ilçemiz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Kayıp kaçakla mücadele sadece kazmakla da olmuyor. İzmit zor bir yer. Kazısız teknolojilerin üzerinde emek sarf etmeye başladık. Kazmadan, basınç yöntemini uygulamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar başkanımızla hep uyumlu çalıştık yine aynı şekilde olacağına inanıyorum. Hepimiz hizmet etmek için buradayız" ifadelerini kullandı.