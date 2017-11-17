Başkan Doğan'ın Mahalle Gezileri Devam Ediyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan mahalle inceleme gezisine Çukurbağ Mahallesi'nde devam etti.



Mahalle inceleme gezisinde İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri, AK Parti ilçe yöneticisi Emine Soylu Gündoğdu, mahalle temsilcisi İzzet Aynacı ve muhtar Yaşar Tüzel de eşlik etti.



İzmit Belediye Başkanı Doğan, yaklaşık 4 saat boyunca Çukurbağ'da cadde ve sokakları tek tek dolaşıp, esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet edip istek ve şikayetlerini dinledi. Mahalle inceleme gezisi sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Doğan,"Daha yaşanabilir bir İzmit için gece gündüz çalışıyoruz. Çukurbağ, çok eski ve tarihi eserler bakımından zengin bir mahallemiz. Tarihi tescilli yerlerin çokluğu, sokakların darlığı, planlı yapılaşma olmaması, zamanında yeşil alanların ayrılmamış olması hizmetlerimizi de ister istemez kısıtlıyor. Buna rağmen yaptığımız hizmetlerden vatandaşların memnun olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor"dedi. Çukurbağ sakinleri de Başkan Doğan'ı mahallerinde duydukları memnuniyeti dile getirip teşekkür ettiler. - KOCAELİ