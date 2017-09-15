Başkan Doğan, İlim Yayma Cemiyeti'ni Ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Fevzi Utaş başkanlığındaki İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube yönetimini ağırladı.



İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, Başkan Doğan'a İzmit'te yapmış olduğu hizmetler için teşekkür etti. Doğan da ziyaret için misafirlerine teşekkür ederek, "Birbirinden kıymetli arkadaşlarımız tamamen Allah rızası için gönüllü bir şekilde bir araya gelip hizmet ediyorlar. Yaptıkları işler şapka çıkartılacak kadar güzel ve anlamlı. Bu tür STK'lara her zaman ülke olarak ihtiyacımız var. Devletin yetişemediği yerlere yetişiyor, eli, kolu, gözü, kulağı oluyorlar. Özellikle gençlere yönelik eğitim, barınma ve diğer tüm desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler de elimizden geldiğince bu tür çalışmaların arkasında durmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ